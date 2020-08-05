Российская наука: кто тут временные? Слазь

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Порой складывается впечатление, что у власти российской, как у герба, две головы, в которые она ест, а порой делает вид, что думает. Я, конечно же дико извиняюсь, но это именно так. Президентская голова говорит о «научном прорыве», понимая, что в 21 веке без науки стране придет труба. Вторая неизвестная голова правительственными руками науку душит, как Шариков кошек.

Иначе как понимать, что в тенечке пандемии коронавируса от 18 апреля 2020 г. вдруг родилось постановление правительства №551 «О внесении изменений в Положение» о печально известной Правительственной комиссии по содействию жилищного строительства. Именно ее решением отбирались сельхозземли у науки и передавались под элитную застройку. Сейчас все прочие полномочий ее лишили, но вменили в главную обязанность оценку эффективности использования земель учреждениями Российской академии наук. То есть фактически дана команда «фас» на перераспределение научной земли и недвижимости.

– Совершенно непонятно, как это положение коррелируется с официально не отменённым мораторием президента на отчуждение земли и недвижимости РАН? Сделано всё тихо, академия не в курсе, министерство тоже. ДОМ.РФ, который и готовит документы для комиссии, с радостью признает все земли неэффективно используемыми и выставит на продажу после решения комиссии. Собственно, цель операции 2013 года – распродажа российской науки – вероятно, вступила в решающую фазу, – говорит член президиума РАН, попросивший до объявления официальной позиции академии не называть его имени.

Юрист, по просьбе «АН» проанализировав изменения полномочий комиссии, высказался на своём птичьем языке: «присутствует риск признания неэффективным использование учреждениями РАН части земельного фонда, а также объектов, находящихся на нём». И перевёл на русский: «Это похоже на подготовку узаконенного рейдерского захвата под ДОМ.РФ».

Кто и зачем грабит нашу науку? Кто дергает за ниточки? И наконец – кому все это выгодно?

Об этом читайте в свежем номере «Аргументы Недели» "Правительственные «рейдеры» против РАН"