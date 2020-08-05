Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову рэпера Картрайта

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову рэпера Картрайта
Фемида. Фото: pixabay.com

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова после убийства аспирантки, согласился работать со вдовой рэпера Энди Картрайта. Он отметил, что у обоих дел есть общая черта.

Лукьянов уже является защитником историка Соколова, который осенью прошлого года расчленил тело своей аспирантки и попытался утопить его в Неве. Теперь же адвокат встал на защиту Марины Кохал, расчленившей тело своего супруга музыканта Энди Картрайта.

«Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало… Это не мой выбор, я сам дела не ищу», - заявил Лукьянов.

АБ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью