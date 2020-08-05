Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову рэпера Картрайта

5 августа 2020, 09:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Газета.Ru
Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова после убийства аспирантки, согласился работать со вдовой рэпера Энди Картрайта. Он отметил, что у обоих дел есть общая черта.
Лукьянов уже является защитником историка Соколова, который осенью прошлого года расчленил тело своей аспирантки и попытался утопить его в Неве. Теперь же адвокат встал на защиту Марины Кохал, расчленившей тело своего супруга музыканта Энди Картрайта.
«Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало… Это не мой выбор, я сам дела не ищу», - заявил Лукьянов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.