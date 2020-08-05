Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову рэпера Картрайта

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5 августа 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фемида. Фото: pixabay.com

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова после убийства аспирантки, согласился работать со вдовой рэпера Энди Картрайта. Он отметил, что у обоих дел есть общая черта.

Лукьянов уже является защитником историка Соколова, который осенью прошлого года расчленил тело своей аспирантки и попытался утопить его в Неве. Теперь же адвокат встал на защиту Марины Кохал, расчленившей тело своего супруга музыканта Энди Картрайта.

«Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало… Это не мой выбор, я сам дела не ищу», - заявил Лукьянов.