Суд в Петербурге арестовал вдову рэпера Картрайта Марину Кохал

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3 августа 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жену украинского рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве. Следствие считает, что женщину необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, а она не имеет постоянной регистрации в Петербурге, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, не работает.

Смольнинский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, - сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Супруга Александра Юшко, это настоящее имя рэпера, свою вину не признает.

Сергей Лукьянов, адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет представлять интересы Марины Кохал.

Тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля. Кохал тогда сообщила адвокату, что муж умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиками. По ее словам, она расчленила тело мужчины, чтобы скрыть причину смерти.