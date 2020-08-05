Чем могут быть вредны свежевыжатые соки

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5 августа 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Сок. Фото: pixabay.com

В Роскачестве заявили, что такой популярный напиток, как свежевыжатый сок, на деле приносит много вреда для организма. Эксперты опровергли миф о том, что соки усваиваются лучше, чем овощи или фрукты.

В Роскачестве объяснили, что фреши содержат много сахарозы и фруктозы, который если сразу после употребления не преобразуются в глюкозу для получения энергии, то откладываются в виде жира.

Также свежевыжатые фруктовые соки особенно полезны лишь в первые 15-20 минут, потом они начинают терять витамины. Кроме того, из-за воздействия фруктовых кислот сильно страдает зубная эмаль.