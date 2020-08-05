Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Чем могут быть вредны свежевыжатые соки

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Чем могут быть вредны свежевыжатые соки
Сок. Фото: pixabay.com

В Роскачестве заявили, что такой популярный напиток, как свежевыжатый сок, на деле приносит много вреда для организма. Эксперты опровергли миф о том, что соки усваиваются лучше, чем овощи или фрукты.

В Роскачестве объяснили, что фреши содержат много сахарозы и фруктозы, который если сразу после употребления не преобразуются в глюкозу для получения энергии, то откладываются в виде жира.

Также свежевыжатые фруктовые соки особенно полезны лишь в первые 15-20 минут, потом они начинают терять витамины. Кроме того, из-за воздействия фруктовых кислот сильно страдает зубная эмаль.

АБ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью