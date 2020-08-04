В Роскачестве научили, как продлить жизнь ноутбука

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4 августа 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

В Роскачестве перечислили несколько правил ухода за ноутбуком, которые помогут значительно увеличить срок его службы. Специалисты уверены, что на хорошую работу гаджета влияет его грамотная эксплуатация.

Эксперты рекомендовали не перегревать и не ронять ноутбук, а также бережно обращаться с самим устройством и жестким диском. «При выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители - они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы, к которым весьма чувствительны механические HDD», - посоветовали в ведомстве.

Специалисты отметили, что для корректной работы устройства следует оставлять порядка 15-30% диска, на котором установлена ОС, свободным. В случае возникновения проблем устройство необходимо почистить от пыли. Перезапускать ноутбук следует не реже раза в неделю.