В Роскачестве научили, как продлить жизнь ноутбука
4 августа 2020, 10:00[ «Аргументы Недели» ]
В Роскачестве перечислили несколько правил ухода за ноутбуком, которые помогут значительно увеличить срок его службы. Специалисты уверены, что на хорошую работу гаджета влияет его грамотная эксплуатация.
Эксперты рекомендовали не перегревать и не ронять ноутбук, а также бережно обращаться с самим устройством и жестким диском. «При выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители - они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы, к которым весьма чувствительны механические HDD», - посоветовали в ведомстве.
Специалисты отметили, что для корректной работы устройства следует оставлять порядка 15-30% диска, на котором установлена ОС, свободным. В случае возникновения проблем устройство необходимо почистить от пыли. Перезапускать ноутбук следует не реже раза в неделю.
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