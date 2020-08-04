Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Роскачестве научили, как продлить жизнь ноутбука

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Роскачестве научили, как продлить жизнь ноутбука
Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

В Роскачестве перечислили несколько правил ухода за ноутбуком, которые помогут значительно увеличить срок его службы. Специалисты уверены, что на хорошую работу гаджета влияет его грамотная эксплуатация.

Эксперты рекомендовали не перегревать и не ронять ноутбук, а также бережно обращаться с самим устройством и жестким диском. «При выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители - они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы, к которым весьма чувствительны механические HDD», - посоветовали в ведомстве.

Специалисты отметили, что для корректной работы устройства следует оставлять порядка 15-30% диска, на котором установлена ОС, свободным. В случае возникновения проблем устройство необходимо почистить от пыли. Перезапускать ноутбук следует не реже раза в неделю.

АБ

В мире

Стало известно о подготовке срочной мобилизации жителей приграничной с РФ области Белоруссии

Стало известно о подготовке срочной мобилизации жителей приграничной с РФ области Белоруссии

В Белоруссии готовятся к проведению срочной мобилизации. Соответствующую информацию распространил некоторое время назад Telegram-канал WarGonzo российского военного корреспондента Семена Пегова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью