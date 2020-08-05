Дегтярев рассказал о своей новой зарплате

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не будет увеличивать себе зарплату и оставит ее такой же, как была и у его предшественника Сергея Фургала.
«Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», - подметил Дегтярев. Он подчеркнул, что считает неэтичным на новом посту повышать себе жалование.
Ранее Михаил Дегтярев рассказал, как обустроил свой новый кабинет.
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