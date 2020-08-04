Дегтярев показал обстановку в новом кабинете

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что развесил на стенах в своем кабинете. Новую обстановку он показал своим подписчикам в Instagram.
Дегтярев, помимо карты России, Хабаровского края и портрета президента РФ, появилась карта полетов авиации в Хабаровском крае и портрет первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьева-Амурского. «И, конечно, икона Валаамской Богородицы, которая везде меня сопровождает», - рассказал врио губернатора.
Кроме того, он нашел в кабинете место для моделей продукции комсомольских авиастроительного и судостроительного заводов: самолеты Superjet, Су-35 и Су-57, а также несколько подлодок.
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