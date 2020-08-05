Эксперт предположил, как технологи 5G могут отразиться на здоровье людей
5 августа 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Эксперт Владислав Мохамед Али оценил, насколько опасными для здоровья могут оказаться новые сети 5G. По его словам, новые технологии не сильно отразятся на человеческом организме, поскольку люди хорошо приспосабливаются к новым условиям окружающей среды.
«Есть такой феномен, что люди, когда их помещают в экранированное пространство, начинают чувствовать себя хуже, нежели, когда их помещают в электромагнитное поле. Тоже самое, я думаю, случится и с технологией 5G», - заявил специалист. Он предположил, что рано или поздно люди привыкнут к новым технологиям, а организм сможет нивелировать все возможные изменения.
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