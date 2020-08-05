Эксперт предположил, как технологи 5G могут отразиться на здоровье людей

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Компьютер. Фото: pixabay.com

Эксперт Владислав Мохамед Али оценил, насколько опасными для здоровья могут оказаться новые сети 5G. По его словам, новые технологии не сильно отразятся на человеческом организме, поскольку люди хорошо приспосабливаются к новым условиям окружающей среды.

«Есть такой феномен, что люди, когда их помещают в экранированное пространство, начинают чувствовать себя хуже, нежели, когда их помещают в электромагнитное поле. Тоже самое, я думаю, случится и с технологией 5G», - заявил специалист. Он предположил, что рано или поздно люди привыкнут к новым технологиям, а организм сможет нивелировать все возможные изменения.