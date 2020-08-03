В России рассматривают возможности внедрения 6G

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3 августа 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: сенсорный экран, pixabay.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Эти «подходы» есть у компаний - производителей «железа» и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами, пояснил он.

«А по 5G имеется полное понимание, мы ждем от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты. С момента принятия решения и отмашки нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте», - отметил Мантуров.

Он добавил, что сначала в России надо развивать сеть 5G.

Однако в сентябре прошлого года замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил, что РФ должна начать развивать сети 6G уже сейчас, не дожидаясь внедрения 5G. Это необходимо, чтобы не отставать от остальных стран, подчеркнул тогда он.