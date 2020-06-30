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Учёные разработали роутер для сетей 6G

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные разработали роутер для сетей 6G

Учёные Университета ИТМО разработали новейший роутер для передачи данных на сверхвысокой скорости. Его использование позволяет увеличить пропускную способность в несколько раз по сравнению со стандартными вариантами связи 4G и 5G.

Промышленные варианты разработок появятся уже через несколько лет.
Сейчас в России самыми распространёнными стандартами связи являются 3G и 4G, обеспечивающие передачу максимальной скорости 1 гигабит в секунду.

Устройство рассчитано на импульсную передачу сигнала, которая оптимальна для средних и ближних дистанций. Промышленный прибор по функциям будет напоминать обычный Wi-Fi роутер. Нововведения позволят использовать устройства интернет вещей, количество которых будет заметно увеличиваться в ближайшие годы.

Специалисты утверждают, что при всей ценности разработанной технологии до внедрения в дело пройдёт длительный промежуток времени. Ещё не решено множество задач по внедрению 5G, одной из которых является низкая дальность покрытия. Для этого требуется создавать специальные передающие антенны.

В Минкомсвязи РФ сообщили о переходе мобильных операторов на стандарт от 4G к 5G в московских районах. Аналитики компании Ericsson спрогнозировали внедрение технологии 5G к 2025 году только на 27% от планируемого масштаба.

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