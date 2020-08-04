Около 100 чеченцев вернули на родину из Москвы для перевоспитания

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4 августа 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Рамзан Мусаев ИА “Грозный-информ”

Власти Чечни вернули на перевоспитание в регион 100 молодых чеченцев, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Провинившихся" собрали в Грозном, были приглашены их родственники, чтобы те в дальнейшем также приняли воспитательные меры. Делимханов объяснял молодым людям, что, приехав в другой город, они должны вести себя порядочнее, чем дома, ведь по их поступкам другие россияне могут судить обо всем народе. На встрече присутствовали также имамы сел и представители правоохранительных органов.

Бывшие нарушители московского порядка будут выполнять трудовую повинность на улицах городов и районов Чечни.