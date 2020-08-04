Минюст может наказать адвокатов Сафронова

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4 августа 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Минюст, фото: npirf.ru

Московское управление Минюста попросило адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство против четырех адвокатов Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных следствия.

Об этом рассказал один из защитников советника главы "Роскосмоса" Иван Павлов. По его словам, дело попросили возбудить против Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева. Павлов расценивает это предложение как давление на защиту, противоречащее принципу открытости следствия. Иван Сафронов обвиняется в госизмене, однако суть инкриминируемых ему деяний ФСБ отказалась разъяснять даже адвокатам.

По словам Павлова, его самого не пытаются привлечь к дисциплинарной ответственности, так как он адвокат из Петербурга.