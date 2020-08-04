ФАС: Продажа авиабилетов в страны с неоткрывшимся авиасообщением может ущемлять интересы россиян

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4 августа 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

самолет, фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба РФ обратилась к Минтрансу, указав на риски для россиян в связи с продажей авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям. Об этом сегодня сообщается на сайте ведомства.

"Продажа авиабилетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан. Обратить внимание на сложившуюся ситуацию ФАС России предлагает Минтрансу России", - говорится в сообщении.

Некоторые авиакомпании продают билеты на рейсы в страны, сообщения с которыми в настоящий момент нет. Понятно, что велика вероятность отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. При этом вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам гражданам предлагают ваучеры. "Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний".

Напомним, российское правительство утвердило постановление, благодаря которому авиакомпании смогут выдавать пассажирам ваучеры вместо того, чтобы вернуть деньги за билеты. Документ подписал Михаил Мишустин.