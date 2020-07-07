В России разрешили выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты
7 июля 2020, 20:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российское правительство утвердило постановление, благодаря которому авиакомпании смогут выдавать пассажирам ваучеры вместо того, чтобы вернуть деньги за билеты. Документ подписал Михаил Мишустин.
В документе сказано, что при чрезвычайной ситуации или в случае возникновения таковой, а также при введении режима повышенной готовности авиаперевозчик имеет право отменить рейс и в последствии вернуть пассажирам деньги, потраченные на билеты. Также, если клиенты сами отказываются от перелета, компания должна вернуть средства. «Перевозчик обязан в течение трёх лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика», - сказано в документе.
Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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