Эксперт поделилась своим мнением о новом формате автомобильных номеров
4 августа 2020, 18:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Введение нового формата автономеров приведет к тому, что эти знаки не будут закрывать фары и деформироваться, затрудняя считывание. Об этом рассказала представитель экспертного центра "Движение без опасности" Елена Беллис.
Во вторник в РФ вступил в силу новый национальный стандарт на номера для машин, мотоциклов и других транспортных средств. Введн тип знаков с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
"Номера старого российского образца при использовании на американских и японских автомобилях могли закрывать осветительные приборы или деформироваться, мешая считыванию их камерами видеонаблюдения", - отметила Беллис.
Ранее сообщалось: в Китае произошло обрушение склада, погибли по меньшей мере четыре человека.
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