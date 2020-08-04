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Эксперт поделилась своим мнением о новом формате автомобильных номеров

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Эксперт поделилась своим мнением о новом формате автомобильных номеров
Автомобиль. Фото: pixabay.com

Введение нового формата автономеров приведет к тому, что эти знаки не будут закрывать фары и деформироваться, затрудняя считывание. Об этом рассказала представитель экспертного центра "Движение без опасности" Елена Беллис.

Во вторник в РФ вступил в силу новый национальный стандарт на номера для машин, мотоциклов и других транспортных средств. Введн тип знаков с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

"Номера старого российского образца при использовании на американских и японских автомобилях могли закрывать осветительные приборы или деформироваться, мешая считыванию их камерами видеонаблюдения", - отметила Беллис.

Ранее сообщалось: в Китае произошло обрушение склада, погибли по меньшей мере четыре человека.

ЕЧ

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