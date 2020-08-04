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В Китае произошло обрушение склада, погибли по меньшей мере четыре человека

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Китае произошло обрушение склада, погибли по меньшей мере четыре человека
Здание. Фото: pixabay.com

В Харбине (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян) произошло обрушение продовольственного здания.

Спасатели уже извлекли из-под обломков тела четырех человек, там находится еще по меньшей мере пять пострадавших.

Сейчас личности погибших устанавливаются. К настоящему времени для предотвращения повторного обрушения часть здания демонтирована.  Также ведется предварительное расследование причин инцидента.

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ЕЧ

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