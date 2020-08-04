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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве после совершения 562 нарушений ПДД задержан водитель

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Москве после совершения 562 нарушений ПДД задержан водитель
Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Москве задержали водителя с признаками опьянения, за которым числится 562 нарушения ПДД. Его остановили на Зеленоградской улице.

Мужчина нервничал при проверке документов, а также имел признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования житель отказался.

Позже установили, что он совершил  562 нарушения ПДД, штрафы не оплачивал, за что на водителя было составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

Сейчас все материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении мужчины к ответственности.

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