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Аргументы Недели Общество 13+

Чем примечателен афроамериканский английский и как его распознать

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Чем примечателен афроамериканский английский и как его распознать
50 Сent. Фото: кадр из клипа Candy Shop

YouTube-канал «Спик Изи» в рамках проекта RT выпустил новое видео, где подробно разбирается, что же такое афроамериканский акцент и из чего он состоит. Новый выпуск назван «Говори, как рэпер!».

Девятый выпуск «Акцент Шоу» научит зрителей понимать, какую роль афроамериканский акцент играет в рэп-музыке, почему многие темнокожие жители США недовольны своим акцентом и отчего акцент темнокожего населения США похож на говор жителей южных штатов. Обо всем этом расскажет ведущий программы Алексей Ярошевский.

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АБ

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