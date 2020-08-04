Чем примечателен афроамериканский английский и как его распознать

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4 августа 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

50 Сent. Фото: кадр из клипа Candy Shop

YouTube-канал «Спик Изи» в рамках проекта RT выпустил новое видео, где подробно разбирается, что же такое афроамериканский акцент и из чего он состоит. Новый выпуск назван «Говори, как рэпер!».

Девятый выпуск «Акцент Шоу» научит зрителей понимать, какую роль афроамериканский акцент играет в рэп-музыке, почему многие темнокожие жители США недовольны своим акцентом и отчего акцент темнокожего населения США похож на говор жителей южных штатов. Обо всем этом расскажет ведущий программы Алексей Ярошевский.

Ранее стало известно, что полицейского, проходящего по делу об убийстве Флойда, освободили под залог.