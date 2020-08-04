В астраханском ковидном госпитале в пятый раз приняли роды
4 августа 2020, 13:04[ «Аргументы Недели» ]
В Астрахани пациентка ковидного госпиталя родила мальчика. На сегодняшний день это пятый ребёнок, рождённым в ковидном госпитале АМОКБ с момента начала пандемии.
Пациентка на 38-й неделе беременности с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония поступила в инфекционное отделение госпиталя для лечения COVID-19. Накануне, по экстренным показаниям, женщине была проведена операция кесарева сечения.
«У малыша в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результат - отрицательный. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов перинатального центра, где ему оказывается медицинская помощь в полном объёме. Мама малыша в настоящее время продолжает лечение в ковидном госпитале - инфекция у нее протекает в легкой форме», - рассказала завотделением госпиталя Альбина Алгазиева.
Ранее в Адыгее пациентка с коронавирусом родила здорового малыша.
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