В астраханском ковидном госпитале в пятый раз приняли роды

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4 августа 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ

В Астрахани пациентка ковидного госпиталя родила мальчика. На сегодняшний день это пятый ребёнок, рождённым в ковидном госпитале АМОКБ с момента начала пандемии.

Пациентка на 38-й неделе беременности с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония поступила в инфекционное отделение госпиталя для лечения COVID-19. Накануне, по экстренным показаниям, женщине была проведена операция кесарева сечения.

«У малыша в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результат - отрицательный. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов перинатального центра, где ему оказывается медицинская помощь в полном объёме. Мама малыша в настоящее время продолжает лечение в ковидном госпитале - инфекция у нее протекает в легкой форме», - рассказала завотделением госпиталя Альбина Алгазиева.

Ранее в Адыгее пациентка с коронавирусом родила здорового малыша.