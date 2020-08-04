Врач объяснил, почему опасно ходить босиком дома

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4 августа 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Туфли. Фото: pixabay.com

Врач Андрей Кабычкин предупредил, что некоторая обувь может оказаться опасной для здоровья. Он подчеркнул, что речь идет не только о женских туфлях на высоком каблуке.

Врач предупредил, что при выборе обуви особое внимание стоит уделять подошве – она не должна быть слишком жесткой или плоской, чтобы защищать пятку от ударов. «Вызывает опасения обувь на толстой кожаной подметке, которая не амортизирует нагрузку на пятку, свод стопы и провоцирует проблемы, связанные с болью», - объяснил Кабычкин. Если амортизации нет, то может развиться пяточная шпора или плантарный фасциит, передает Радио Sputnik.

«Каблук тоже не амортизирует ударную нагрузку, поэтому провоцирует неприятные болезни. У нас здесь асфальт, бетон, плитка. Рискуют и люди, ходящие дома босиком по плиточному или бетонному покрытию», - добавил врач. Он отметил, что ходить по паркету или деревянному полу безопасно.