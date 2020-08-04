В Крыму в июле побывало полтора миллиона туристов

С 1 по 31 июля Крым посетили 1 млн 432 тыс. туристов, большинство из них приехали в регион по Крымскому мосту. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что треть из них прилетели на полуостров, а более половины «приехали через Крымский мост на автомобилях и автобусах». 5% туристов отправились в республику на поездах. Аксенов отметил, что средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, «по ряду объектов – 95%».
Ранее Аксенов заявлял о вспышке COVID-19 в администрации Ялты.
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