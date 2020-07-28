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Аксенов заявил о вспышке COVID-19 в администрации Ялты

, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Аксенов заявил о вспышке COVID-19 в администрации Ялты
глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов вечером во вторник, 28 июля, сообщил, что среди сотрудников городской администрации Ялты зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. 

Аксенов в рамках разговора с журналистами заявил, что в Ялте выявлены заражения в органах власти. Подчеркивается, что сегодня 20 человек в ялтинской администрации заболели коронавирусом нового типа. Уточняется, что все они находятся на дистанционной работе.

В общей сложности на территории Крыма зарегистрировали 1 139 случаев заражения COVID-19, выздоровел 841 человек.

ЕТ

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