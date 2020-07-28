Два пациента с COVID-19 скончались в Сочи

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28 июля 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

В больнице в Сочи скончались две женщины с диагнозом "коронавирусная инфекция". Как сообщает во вторник оперативный штаб Краснодарского края, общее количество летальных исходов достигло 106.

Уточняется, что среди умерших за последние сутки 73-летняя жительница Сочи, которая заболела 8 июля. Гражданка страдала острой дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, а также гипертонической болезнью. Она была госпитализирована в инфекционную больницу №2 и подключена к аппарату ИВЛ. Позже у пациентки развились полиорганная и почечная недостаточность. Врачам не удалось ее спасти.

Также скончалась 32-летняя жительница города, которая жаловалась на кашель и повышенную температуру. Она, однако, не обращалась за помощью. Когда самочувствие женщины ухудшилось, ее доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже у пациентки возник синдром полиорганной недостаточности. У нее также были диагностированы гипертоническая болезнь и сахарный диабет.