Бард Александр Новиков: о Хабаровске и Сергее Шнурове

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4 августа 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Кто послал питерского клоуна в Хабаровск развлекать угрюмого Дегтярева и злить дальневосточников? Почему бывший премьер Медведев не выполнил указание Путина назначить Вячеслава Штырова полпредом на Дальнем Востоке, предпочтя послушного варяга - бывшего торговца швейцарским шоколадом Юрия Трутнева?

Об этом главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов поговорил с урожденным дальневосточником, поэтом и бардом Александром Новиковым.

- Скажите, какого лешего туда поперся Шнуров? Это же клоун, который матерится на сцене. Он, конечно, умный человек, но строит из себя дурачка, и, вдруг, он оказывается руководителем какого-то иностранного телеканала. Дегтярев никого не принимает, ни с кем не говорит, и, вдруг, он получает от кого-то команду встретиться со Шнуром и говорить какие-то глупости. Кто послал Шнура, и кто дал команду Дегтяреву говорить со Шнуром?

- Это, конечно, сверху дано. Для того чтобы понимать ситуацию в Хабаровске, ездить туда абсолютно не обязательно. Она лежит на поверхности, она всеобщая, это вообще проблема всей страны. Она просто вспыхнула в Хабаровске, потому что там сегодня дошло все до ручки, до крайности, но эта проблема назревает и в других точках. Есть такая общая беда. Но это для президента очень опасная вещь, потому что процесс этот сегодня уже необратимый. Он просто зреет. Он, как брагу поставить и заткнуть ее напрочь, она будет бродить какое-то время, но через какое-то время этот сосуд взорвется, на мелкие куски разлетится. Сегодня этот хабаровский процесс – это и есть та самая поставленная брага, которую если сегодня закупорить, взорвется по всей стране.

- А вы не думали съездить, как Шнур, к Дегтяреву?

- Я не вижу смысла. Что, я приеду к Дегтяреву и буду учить его разговаривать с людьми? Если приеду, и мы сядем рядом, его слушать никто не будет.

- Шнур то поехал, хоть и с глупостями какими-то.

- У него какие-то видения этого вопроса или какие-то указания. Он сегодня зависимый человек, раз возглавил телеканал какой-то, а, следовательно, зависимый от какой-то группы людей, которые проводят в жизнь определенную политику.

- Я понимаю, вам неудобно говорить про своего коллегу.

- Почему неудобно? Мне удобно.

- Мне-то кажется, что Шнура как раз послали, чтобы он эту дырку открыл, и чтобы эти газы выходили, чтобы внимание отвлечь на Шнура, как он паясничает.

- Я и сказал, что он человек зависимый, и есть у меня понимание этого вопроса, что он выполняет какое-то определенное задание, и я далек от мысли, что это его искреннее какое-то желание. Если бы оно было искреннее, он приехал бы, попел бы песни, поругался матом вместе с залом, который выпустил бы пар в какой-то степени, но здесь совершенно другая стезя, это не его профессия.

- Этим Шнуром кто-то пытается завязать вот этот пузырь, и, в результате, Шнур то может оказаться весь в дерьме.

- Это и сделают.

- Что ж, пожелаем тогда господину Шнуру, чтобы он, все-таки, это понимал и в другой раз был осторожнее.

Полностью интервью с бардом Александром Новиковым можно прочитать на сайте «Аргументов недели» и посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ