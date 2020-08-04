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В штабе оценили информацию об утечке данных избирателей

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В штабе оценили информацию об утечке данных избирателей
фото: код, pixabay.com

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух прокомментировал сообщение об утечке данных избирателей и их дальнейшей продаже в теневом сегменте Интернета (даркнет).

«Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет», - высказал он.

Массух отметил, что утечка информации проголосовавших по поправкам в Конституцию людей произошла в процессе передачи данных в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. По его словам, в базе представлены только номера паспортов, а не персональные данные.

«Нет, это то же самое, что было в июле, недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта … Самое главное, что нет связи с персональными данными … На будущее процедуру, наверное, надо будет усложнить, может быть, усилить шифрование и ответственность», - пояснил он. Он добавил, что негативных последний для граждан с появлением в сети этих данных нет.

БА

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