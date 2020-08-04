База данных проголосовавших по поправкам в Конституцию выставлена на продажу в Интернете

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4 августа 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: код, pixabay.com

Хакеры выставили на продажу в теневом сегменте Интернета (дакнет) около 1,1 млн номеров и серий паспортов участников электронного голосования по поправкам к Конституции. Отмечается, что каждая позиция оценивается в $1 оптом и $1,5 в розницу.

Журналист связался с продавцом, который объяснил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. Кроме того, он предложил обновить имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей, например, добавить ИНН, СНИЛС, данные кредитной истории и пр. По заявлению продавца, информация по 30 тыс. строкам данных уже продана.

Ранее об утечке данных избирателей после голосования сообщило издание «Медуза». Тогда основатель DeviceLock Ашот Оганесян отметил, что смысла в ее покупке нет, поскольку при желании базу можно найти бесплатно, но по ней злоумышленники потенциально могут рассылать участникам голосования фишинговые письма с предложениями призов. Кроме того, многие записи в базе оказались недейтвиетльными.