Аналитики сообщили о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии
4 августа 2020, 11:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bloomberg
Специалисты Национального бюро экономических исследований США выявили увеличение рабочего дня из-за коронавирусной пандемии. К такому выводу они пришли, изучив данные 20 тыс. компаний в 16 городах США, Европы и Израиля.
Эксперты отметили, что перевод сотрудников на удаленную работу привел к тому, что они стали чаще проводить совещания и отправлять электронные письма коллегам. При этом время служебных переговоров сократилось, а продолжительность рабочего дня увеличилась примерно на 48,5 минуты.
Изучение того, как формат удаленки влияет на продуктивность компании позволит понять, насколько подобная практика эффективна для применения в будущем.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.