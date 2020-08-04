Аналитики сообщили о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии

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4 августа 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

фото: человек за столом, pixabay.com

Специалисты Национального бюро экономических исследований США выявили увеличение рабочего дня из-за коронавирусной пандемии. К такому выводу они пришли, изучив данные 20 тыс. компаний в 16 городах США, Европы и Израиля.

Эксперты отметили, что перевод сотрудников на удаленную работу привел к тому, что они стали чаще проводить совещания и отправлять электронные письма коллегам. При этом время служебных переговоров сократилось, а продолжительность рабочего дня увеличилась примерно на 48,5 минуты.

Изучение того, как формат удаленки влияет на продуктивность компании позволит понять, насколько подобная практика эффективна для применения в будущем.