Названы главные преимущества удаленной работы

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21 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: работа за ноутбуком, pixabay.com

Доктор экономических наук Ольга Забелина, эксперт ВНИИ труда рассказала о плюсах удаленки. По ее словам, дистанционный формат работы положительно влияет не только на развитие в карьере, но и семейный бюджет.

«У соискателя есть шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем она могла бы быть на такой же позиции в «родном» регионе. А у работодателей значительно расширяются возможности для подбора кадров нужной квалификации», - пояснила эксперт RT.

Забелина отметила, что при отсутствии необходимости выезжать в офис, а особенно, если он находится в соседнем регионе, экономится не только время, но и семейный бюджет, поскольку снижаются расходы на транспорт. Она добавила, что толчком для развития формата удалённой занятости станет постепенное внедрение системы электронного документооборота в регионах.

«… в Госдуму уже внесён законопроект о регулировании дистанционной занятости, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа». Это позволит повысить гибкость трудовых отношений, обеспечить наиболее благоприятные условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, лиц, сочетающих работу и учёбу, и других категорий граждан», - уточнила она.