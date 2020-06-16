В Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект об удалённой работе

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16 июня 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Указатель. Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев объяснил, в чем суть нового законопроекта о регулировании дистанционной работы.

По словам депутата, в России нужно улучшить регулирование удаленной занятости, чтобы защитить права работников, работающих из дома. «Мы предложили выделить три вида такой работы: постоянная дистанционная удалённая работа, временный перевод на удалённую работу и комбинированная работа, когда работник может частично работать в офисе, на стационарном рабочем месте, частично находиться на удалёнке», - рассказал Исаев.

Он отметил, что новые поправки позволят сохранить работникам достойную заработную плату, ограничить переработки и решить вопрос с необходимым для работы оборудованием. По словам парламентария, крайне важно, чтобы у работника оставалось личное время, не занятое трудовыми обязанностями.