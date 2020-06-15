Исаев заявил, что поправки в Конституцию существенно расширят понятие «социальное государство»

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15 июня 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Андрей Исаев. Фото: сайт Госдума РФ

Первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев считает, что в первую очередь государство должно думать об обеспечении достойного уровня оплаты труда, пособий и пенсий.

Парламентарий пояснил, что поправками закрепляется обязательная индексация всех социальных пособий, а также пенсий не реже одного раза в год, минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

«К сожалению, мы знаем ситуации, когда при нехватке бюджетных средств, планируя бюджет, внося его, правительство предлагало не индексировать пенсии, временно задержать индексацию», – сказал Исаев.

Он подчеркнул, что после того, как нормы будут зафиксированы в Конституции, правительство и парламент при подготовке бюджета обязаны будут закладывать индексацию.

«Это значит, что понятие «социальное государство» наполнится реальным смыслом», – заявил Исаев.