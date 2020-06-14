Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны. Голосование по внесению изменений состоится 1 июля 2020 года.

Глава государства уточнил, что все, прописанное в Основном Законе, органы власти и правительство будут обязаны исполнять.

Путин уточнил, что вопросы, которые связаны с соцподдержкой, когда речь идет об особой заботе о детях, важно упомянуть в Конституции. Также следует закрепить нормы социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что гражданин не может зарабатывать меньше, чем минимальный размер оплаты труда.

Кроме того, в Конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы страны, однако до сих пор нигде не было подчеркнуто, что пенсионные доходы следует регулярно индексировать.Президент России уточнил, что раньше "не было возможности этого сделать". Если же данный пункт будет заложен в Основном Законе, то никакое правительство в будущем не сможет не проводить индексацию пенсий, подчеркнул Владимир Путин.