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Путин в День России заявил, что поправки в Конституцию разделяет большинство россиян

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Путин в День России заявил, что поправки в Конституцию разделяет большинство россиян
В. Путин, фото с сайта Кремля

В День России, 12 июня, Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что абсолютное большинство граждан нашей страны поддерживает поправки в Конституцию. Сегодня на Поклонной горе в Москве глава государства вручил медали Героя Труда.

Российский лидер заявил: «Для каждого из нас Родина – это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству».

Путин отметил, что уважение к истории, культуре, памяти предков, а также почитание семьи и «незыблемости границ» определяют развитие и судьбу страны. Президент заявил, что большинство россиян разделяет закрепление этих принципов в Конституции.

Владимир Путин  поздравил с Днем России всех россиян, а также соотечественников за границей. 

ИЧ

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