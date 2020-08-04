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Автоэксперт считает новый нацстандарт на номера «назревшим шагом»

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Автоэксперт считает новый нацстандарт на номера «назревшим шагом»
фара машины, pixabay.com

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков во вторник, 4 августа, оценил вступление в силу на территории России нового национального стандарта на номера транспортных средств.

По мнению Кадакова, данная мера – это давно назревший шаг. Отмечается, что изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом для крепления номеров. 

Автоэксперт отметил, что если есть квадратный выступ под номерной знак и стандартное заводское освещение, то не следует ничего изобретать – нужно просто переделать номерной знак, изменить его форму и повесить. "И все довольны: и ГАИ, и автомобилисты, и все соблюдены нормы", – подчеркнул Максим Кадаков.

Напомним, новый нацстандарт на номера транспортных средств вступил в силу в России с сегодняшнего дня.

ЕТ

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