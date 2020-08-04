Перечислены требования нового стандарта на автомобильные номера

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: машина, pixabay.com

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) рассказали о новом стандарте на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Сообщается, что сохранены без изменений шрифты, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков. Однако теперь введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, а также для мотоциклов дипломатических и консульских представительств. Кроме того, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, но сохранена структура и обозначение типа.

При этом введен дополнительно тип знаков для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования, и типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств.

Также в новом документе дополнены требования к элементам защиты от подделки. Стандарт ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» вступает в силу 4 августа 2020 года.