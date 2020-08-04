Исаев заявил, что думская фракция будет добиваться защиты минимального дохода граждан

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4 августа 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Исаев. Фото: сайт ГД

Государство должно гарантировать и защищать минимальный доход граждан. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Парламентарий сообщил, что соответствующие законодательные инициативы уже подготовлены депутатами. Сейчас, пояснил Исаев, «допускается списание средств с пенсий по старости и по инвалидности, но не более 50%. Трудовой кодекс допускает списание, удержание заработной платы также не более 50%». Во фракции убеждены, что нужно законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.

«Мы не можем оставлять человека в нашем социальном государстве один на один с его бедой. Государство в любом случае должно защитить и гарантировать минимальный доход граждан», – добавил парламентарий.