Исаев заявил, что думская фракция будет добиваться защиты минимального дохода граждан
4 августа 2020, 11:18[ «Аргументы Недели» ]
Государство должно гарантировать и защищать минимальный доход граждан. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Парламентарий сообщил, что соответствующие законодательные инициативы уже подготовлены депутатами. Сейчас, пояснил Исаев, «допускается списание средств с пенсий по старости и по инвалидности, но не более 50%. Трудовой кодекс допускает списание, удержание заработной платы также не более 50%». Во фракции убеждены, что нужно законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.
«Мы не можем оставлять человека в нашем социальном государстве один на один с его бедой. Государство в любом случае должно защитить и гарантировать минимальный доход граждан», – добавил парламентарий.
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