Госдума поможет российским НКО и примет ограничительные меры в отношении иностранных
3 августа 2020, 22:11[ «Аргументы Недели» ]
Госдума осенью займется реализацией конституционных норм о развитии институтов гражданского общества.
Об этом заявил первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
По его словам, комитет будет работать над продлением принятых в экстренном порядке в связи с пандемией коронавируса мер по господдержке социально ориентированных НКО.
«Вместе с тем, в отношении некоммерческого сектора, который действует в иностранных интересах на территории РФ, даже под благовидными предлогами, получая финансирование из-за рубежа, должны быть предприняты зеркальные запретительные либо ограничительные меры», – сказал Вяткин.
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