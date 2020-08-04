Бард Александр Новиков о захвате российских боевиков в Белоруссии

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Что за народ угодил в белорусскую ловушку накануне переизбрания Лукашенко, и кто послал питерского клоуна в Хабаровск развлекать угрюмого Дегтярева и злить дальневосточников, когда самое время срочно вернуть план развития Дальнего Востока, подготовленного еще 8 лет назад, но выброшенного в мусорную корзину Набиуллиной и тогдашним вице-премьером Шуваловым? Об этом главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов поговорил с урожденным дальневосточником, поэтом и бардом Александром Новиковым.

- Сегодня ночью объявили, что задержали каких-то сотрудников ЧВК Вагнер. Тридцать человек - в каком-то пионерском лагере под Минском, и все они граждане России. Их даже показали. Путин хочет захватить Белоруссию?

- Тридцать человек, граждане другой страны заезжают в Белоруссию, и какая это может быть государственная акция, и какое это может быть поручение Путина, когда это выглядит совершенно по-идиотски? Если с целью государственного переворота, то тридцать человек мало, если с целью дискредитировать кого-то в Белоруссии или с целью отложить выборы, то может быть. Сегодня, пока я ехал, прочитал в интернете такой мягкий комментарий Лукашенко, который сказал, что надо разбираться, но, чтобы близкую нам страну не опорочить. В этом мягком высказывании кроется такая штука - это нежелание Лукашенко обострять ситуацию, и, в то же время, видимо, и он не до конца понимает суть происходящего. Но, когда допросят кого-нибудь из участников этой акции из этих обитателей пионерского лагеря, я думаю, хотя бы один найдется, который расскажет истинные цели, вот тогда и будет понятно.

- Белоруссия – это транзитная страна, через которую можно лететь куда угодно, а из Москвы можно вылететь только в три страны. Из Минска же можно вылететь как раз в Африку, где сейчас работают эти ЧВК, в Ливию.

- Нет, невозможно так вылететь, не согласовав это с государством, через которое ты пролетаешь.

- Может это перед выборами, но туда многие и с Украины приехали, чтобы устроить Майдан. Сегодня, если посмотреть интернет, он полон митингами, которые против Лукашенко, и, я думаю, что могло быть и так: прислали таких пацанов по договоренности с Лукашенко и с Путиным, чтобы они как-то нейтрализовали таких хлопцев с Украины, а в последний момент у Александра Григорьевича дрогнули нервы, и он решил сдать своих, потому что это проще.

- Поэтому я и говорю, когда допросят, и когда будут обнародованы какие-то факты из их намерений, тогда можно судить об этом. Если это действительно какая-то провокация, и что-то серьезное в этом кроется, то можно сказать, что о союзном государстве можно на долгое время забыть.

Полностью интервью с бардом Александром Новиковым можно прочитать на сайте «Аргументов недели» и посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ