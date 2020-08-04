691 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Москве

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4 августа 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Утром во вторник, 4 августа, стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за минувшие сутки составило 691. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Кроме того, сообщается, что 182 заболевших COVID-19 были выявлены в Свердловской области, а 177 – в Ханты-Мансийском автономном округе. Минимальное число случаев заражения было зафиксировано в Севастополе и Еврейской автономной области – по два, а также в Псковской области – один.

За минувшие сутки в России выявили 5 159 новых случаев инфицирования, скончались 144 пациента.