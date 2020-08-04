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В России за сутки скончались 144 пациента с COVID-19

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончались 144 пациента с COVID-19
анализ крови, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de

За прошедшие сутки на территории России скончались 144 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 22 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 12 – в Москве, 10 - в Алтайском крае. С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 14 351 жителей России.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ выявили 5 159 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.

ЕТ

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