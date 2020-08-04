В России за сутки скончались 144 пациента с COVID-19
4 августа 2020, 10:41[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории России скончались 144 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 22 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 12 – в Москве, 10 - в Алтайском крае. С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 14 351 жителей России.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ выявили 5 159 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.
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