Почти 30 миллионов. Как «Аэрофлот» пытался не выплатить компенсацию семье погибшего пилота

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4 августа 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

В ноябре 2019 пилоту авиакомпании "Аэрофлот" Дамиру Ахметову стало плохо за штурвалом, его вынесли в салон и попытались реанимировать. Но спасти жизнь мужчине не смогли и он скончался от инфаркта.

По трудовому договору авиакомпания должна была выплатить семье пилота компенсацию, поскольку смерть наступила во время исполнения служебных обязанностей. Сумма компенсации составляла зарплату пилота за 10 лет.

Но авиакомпания решила сэкономить и отказалась платить. Юристы авиапервозчика придумали, как им показалось, гениальный ход - они заявили, что во время смерти пилот находился не за штурвалом, а значит уже как бы и не при исполнении.

Вдова пилота Анастасия Ахметова возмутилась позицией работодателей покойного мужа и обратилась в суд. В итоге Омский суд присудил "Аэрофлоту" выплатить вдове 29,7 миллионов рублей. Скупой платит дважды.