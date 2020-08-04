Почему качество федеральных дорог значительно отличается от региональных
4 августа 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]
В Счетной палате объяснили, почему в России качество федеральных автодорог значительно отличается от качества региональных. Отмечается, что за два года лишь 44,2% региональных дорог соответствуют уровню нормативности, тогда как среди федеральных трасс этот показатель достиг 84,8%.
Специалисты из Счетной палаты отметили, что сложившаяся ситуация негативно влияет на транспортно-эксплуатационное состояние. В ведомстве предложили на нормативном уровне закрепить критерии отнесения дорог к уровню содержания, а также методику распределения средств из бюджета. В настоящее время в законе зафиксирован лишь общий норматив, используемый при формировании федерального бюджета.
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