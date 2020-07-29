Счетная палата выявила неэффективность госзакупок

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Здание Счетной палаты, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Аудиторы Счетной палаты проверили систему государственных и корпоративных закупок и выявили ее неэффективность. Мониторинг госзакупок проводился по итогам 2019 года.

В Счетной палате недостатками назвали отказ от качественных критериев эффективности процедур в пользу количественных и невысокий уровень конкуренции при госзакупках. Барьером для развития контрактной системы аудиторы определили негибкое и часто меняющееся законодательство.

Аудиторы считают, что регуляторы не учитывают интересы участников закупок: для госорганов эффективной считается закупка при высоких показателях конкуренции, тогда как для участников — качество товара и выполненный в срок контракт.

Однако, фактически показатели уровня конкуренции значительно не изменились, хотя и достигли максимального значения в 2019 году: 3,12 заявки на один лот против 2,94 в 2018 году. Среди способов закупок продолжает усиливаться крен в сторону аукционов: 77% в 2019 году против 66% и 69% в предыдущие два года.

В курирующем закупки Министерстве финансов с критикой госаудиторов не согласились.