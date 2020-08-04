Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается полностью
4 августа 2020, 07:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Порой смартфон может при зарядке останавливаться на 70-80% и не заряжаться дальше. Как правило, это связано с дефектами зарядного провода, самого смартфона или с неполадками в ОС, рассказал эксперт Арсений Щельцин.
Специалист отметил, что определить проблему можно самостоятельно, однако для ее устранения с большой вероятностью придется обратиться к мастеру. «Если ваш гаджет не заряжается, есть несколько потенциальных причин. Самая популярная – сломанный провод. Официальный провод зарядки, как правило, живет меньше, чем сам телефон. Может загнуться и прерваться контакт в проводе, может повредиться вилка, плата или повредиться разъем», - рассказал Щельцин. Он добавил, что иногда провод может подходить к одному телефону, но совсем не работать с другими.
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