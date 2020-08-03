Эксперт рассказал, какие действия существенно сокращают срок службы батареи смартфона

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3 августа 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

зарядка смартфона, pixabay.com

Эксперт Владимир Гриценко рассказал, какие ошибки допускают пользователи смартфонов, заряжая свои устройства. Оказалось, что доведение уровня аккумулятора до нулевого показателя – плохая идея.

Гриценко заявил, что исследования подтверждают – зарядка до 100% и полная разрядка аккумулятора до 0% существенно сокращают срок службы батареи. При подобном использовании потеря емкости произойдет уже после 300-500 циклов зарядки.

По словам эксперта, лучше держать уровень заряда батареи смартфона в диапазоне от 80% до 40%. При подобном режиме общая емкость аккумулятора будет намного дольше оставаться неизменной.