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Эксперт рассказал, какие действия существенно сокращают срок службы батареи смартфона

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Эксперт рассказал, какие действия существенно сокращают срок службы батареи смартфона
зарядка смартфона, pixabay.com

Эксперт Владимир Гриценко рассказал, какие ошибки допускают пользователи смартфонов, заряжая свои устройства. Оказалось, что доведение уровня аккумулятора до нулевого показателя – плохая идея.

Гриценко заявил, что исследования подтверждают – зарядка до 100% и полная разрядка аккумулятора до 0% существенно сокращают срок службы батареи. При подобном использовании потеря емкости произойдет уже после 300-500 циклов зарядки.

По словам эксперта, лучше держать уровень заряда батареи смартфона в диапазоне от 80% до 40%. При подобном режиме общая емкость аккумулятора будет намного дольше оставаться неизменной.

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