Роспатенту разрешили привлекать сторонние организации к экспертизе изобретений

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Изобретатель. Фото: pixabay.com

Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование работы в области патентования изобретений.

Документ, разработанный Минэкономразвития, предусматривает возможность дополнительной экспертизы по заявкам на изобретения и полезные модели с привлечением научных и образовательных организаций вне структуры Роспатента.

Законопроектом также вводится полномочие правительства РФ определять количество заявок, которое может быть подано одним заявителем без уплаты пошлин в течение года.

«Эта мера сможет пресечь злоупотребления отдельных граждан. В частности, сложилась практика, при которой отдельные лица подавали тысячи слабо проработанных заявок на получение патентов, не представляющих ценности с точки зрения науки и техники решения», – говорится в пояснительной записке.

В Минэкономразвития рассказали, что рекордсмен-изобретатель в 2019 году подал 1591 заявку.