Роспатенту разрешили привлекать сторонние организации к экспертизе изобретений
3 августа 2020, 20:45[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование работы в области патентования изобретений.
Документ, разработанный Минэкономразвития, предусматривает возможность дополнительной экспертизы по заявкам на изобретения и полезные модели с привлечением научных и образовательных организаций вне структуры Роспатента.
Законопроектом также вводится полномочие правительства РФ определять количество заявок, которое может быть подано одним заявителем без уплаты пошлин в течение года.
«Эта мера сможет пресечь злоупотребления отдельных граждан. В частности, сложилась практика, при которой отдельные лица подавали тысячи слабо проработанных заявок на получение патентов, не представляющих ценности с точки зрения науки и техники решения», – говорится в пояснительной записке.
В Минэкономразвития рассказали, что рекордсмен-изобретатель в 2019 году подал 1591 заявку.
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