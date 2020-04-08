Школьник изобрел устройство для поиска людей: испытания – после карантина

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8 апреля 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели», Анна Шейфер ]

Максим Громаков

Девятиклассник из Москвы Максим Громаков разработал антенную установку для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Изобретение будет использоваться для беспилотной авиации и поможет искать потерявшихся людей.

Представители отряда «Лиза Алерт» обратились к школьнику в конце 2019 года: один из пилотов отряда – друг семьи юного изобретателя. Он рассказал коллегам об увлечении Максима робототехникой, и было решено предложить девятикласснику разработать полезную установку.

«Я, конечно же, согласился. До сих пор мне не приходилось решать технических задач с более важным практическим применением, чем эта», – поделился Максим.

Руководитель направления беспилотной авиации отряда «Лиза Алерт» Евгений Герасимов рассказал «Аргументам недели» об изобретении:

«Это самонаводящаяся платформа, на которую монтируются антенны. Устройство увеличивает радиус действия беспилотников от 2 до 5 раз. Благодаря этому задачи для квадрокоптеров выполняются в 2 раза быстрее. Шанс найти живого и здорового человека увеличивается».

Из-за карантина полноценные испытания пока провести не удалось – опробовать разработку в деле отряд планирует после снятия ограничительных мер.

«Аналогичные установки используются в военном производстве, – рассказывает Евгений Герасимов. ¬– Но у Максима получилось сделать систему доступной по стоимости: в десятки раз дешевле, чем то, что существует сейчас на рынке. Плюс его разработка именно для гражданского применения».

Своё изобретение Максим Громаков представит на школьной олимпиаде.

«Чаще всего то, что делают для олимпиад, дальше нигде не используется. А этот проект – живой. Технология реально поможет спасать жизни людей!» – заключил Герасимов.