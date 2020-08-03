В Ставропольском крае статистика умерших от коронавируса растет ежедневно
3 августа 2020, 20:29[ «Аргументы Недели» ]
На Ставрополье умерли еще два пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Таким образом, общее число летальных случаев в регионе достигло 161. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил в соцсетях, что «печальная статистика умерших от коронавируса на Ставрополье продолжает расти ежедневно».
«За весь период справиться с болезнью смогли 5673 пациента», - добавил Владимиров, отметив, что за последние сутки Роспотребнадзор зарегистрировал 108 новых случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края разрешили работу многофункциональных центров.
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