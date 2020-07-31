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Власти Ставропольского края разрешили работу многофункциональных центров

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Власти Ставропольского края разрешили работу многофункциональных центров
МФЦ в Ставрополе. Фото: сайт МФЦ

Новые послабления в режим ограничений введены в Ставропольском крае.

Губернатор Ставрополья в четверг внес изменения в постановление о комплексе ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. Документ снимает запрет на работу многофункциональных центров предоставления государственных услуг.

Теперь все офисы МФЦ в крае могут работать в прежнем режиме с небольшими ограничениями. Прежде чем посетить МФЦ, граждане должны записаться на прием по телефону или интернету.

ДВа
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