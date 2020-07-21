На Ставрополье скончался 131-й пациент с коронавирусной инфекцией

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21 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Владимиров. Сайт губернатора СК

В Ставропольском крае умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией.

Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Мы проанализировали обстоятельства, при которых сегодня происходит заражение. Как минимум, в половине случаев оно связано со сравнительно длительными поездками за пределы Ставрополья на отдых или по делам», – пояснил губернатор.

На Ставрополье зарегистрировано 7099 случаев заражения. 4561 пациентов вылечились.