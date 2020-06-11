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На Ставрополье приступили к первому этапу снятия ограничений

, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

На Ставрополье приступили к первому этапу снятия ограничений
Люди на улице. Фото: pixabay.com

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о введении послаблений в режим ограничений с 11 июня.

В регионе смогут возобновить свою работу непродовольственные магазины с площадью торговых залов не больше 400 квадратных метров. Также откроются летние террасы ресторанов и кафе, уличные заведения общепита. Кроме этого, планируется открытие городских парки, в городах Кавказских Минеральных Вод.

Глава края отметил, что действие остальных мер предосторожности продлевается до 1 июля – это необходимо для того, чтобы «оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений».

На территории Ставрополья остается в силе масочный режим. Губернатор также предупредил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью все послабления режима могут отменить.

ДВа

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